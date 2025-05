【灣區新聞】美中關稅談判傳好消息 近期貨架上的進口商品會否隨之降價（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美中關稅談判傳來好消息,雙邊同意大幅互降關稅90天,對於灣區消費者來說,這是否意味著近期貨架上的進口商品會隨之降價呢?

美中兩國同意暫時互降關稅90天,其中中國貨品進口到美國加徵的關稅,從原本的145%降為30%,美國產品出口到中國的關稅,從125%降至10%,這對於進口中國產品到灣區的業者來說無疑是好消息。

美國東方食品商會發言人周曉濱(Taylor Chow)說:「我覺得這是一個好消息,因為不會比想像的更差,事實上就是,145%的關稅就是等於禁運了,就是大家的貿易中斷了。」

灣區消費者最近都明顯感受到貨架上的商品陸續漲價,不過互降關稅之後,消費者最關注的價格問題,恐怕要失望了。

周曉濱說:「(這是不是意味著說,貨架上的商品可以看到降價呢?)我是這樣看得,現在架上的商品還沒有,145%的關稅還沒有反應出來,還沒有完全反應出來,現在有一些漲價是商家跟進口商,他們做一些技術性的調整,他不想說一下就漲145%,那太瘋狂了,你說價格會不會減下來,我看大概也機會不大。」

自從美國對中國進口貨品加徵關稅以來,許多進口商選擇觀望暫時不進貨,導致來美的貨運銳減,下游廠商也不願意將囤貨大量出貨,導致貨架上很可能會無貨可賣,不過今天降關稅的消息一出,又把貨流市場打亂了。

周曉濱說:「今天這個消息一出來,中國方面的船、所有的船都被搶光了,現在大家都要補貨,就是大家趕著來貨,因為大家手上的貨大概也不多了,本來是想說賣完就算了,但是今天這個消息出來,我知道航運的方面大家都在搶,因為這件事情整個船的運輸,都把它弄亂了,所有的船都不在起點上面,他們可以用的船很少。」

由於美中兩國未來90天還會繼續磋商,周曉濱表示,樂見美中雙方情勢見到緩和,通過這次的貿易戰,雙方都知道離不開對方,相信未來把問題解決的機會很大。

