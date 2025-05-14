【灣區新聞】美中關稅談判傳好消息 近期貨架上的進口商品會否隨之降價（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美中關稅談判傳來好消息，雙邊同意大幅互降關稅90天，對於灣區消費者來說，這是否意味著近期貨架上的進口商品會隨之降價呢？

美中兩國同意暫時互降關稅90天，其中中國貨品進口到美國加徵的關稅，從原本的145%降為30%，美國產品出口到中國的關稅，從125%降至10%，這對於進口中國產品到灣區的業者來說無疑是好消息。

美國東方食品商會發言人周曉濱（Taylor Chow）說：「我覺得這是一個好消息，因為不會比想像的更差，事實上就是，145%的關稅就是等於禁運了，就是大家的貿易中斷了。」

灣區消費者最近都明顯感受到貨架上的商品陸續漲價，不過互降關稅之後，消費者最關注的價格問題，恐怕要失望了。

周曉濱說：「（這是不是意味著說，貨架上的商品可以看到降價呢？）我是這樣看得，現在架上的商品還沒有，145%的關稅還沒有反應出來，還沒有完全反應出來，現在有一些漲價是商家跟進口商，他們做一些技術性的調整，他不想說一下就漲145%，那太瘋狂了，你說價格會不會減下來，我看大概也機會不大。」

自從美國對中國進口貨品加徵關稅以來，許多進口商選擇觀望暫時不進貨，導致來美的貨運銳減，下游廠商也不願意將囤貨大量出貨，導致貨架上很可能會無貨可賣，不過今天降關稅的消息一出，又把貨流市場打亂了。

周曉濱說：「今天這個消息一出來，中國方面的船、所有的船都被搶光了，現在大家都要補貨，就是大家趕著來貨，因為大家手上的貨大概也不多了，本來是想說賣完就算了，但是今天這個消息出來，我知道航運的方面大家都在搶，因為這件事情整個船的運輸，都把它弄亂了，所有的船都不在起點上面，他們可以用的船很少。」

由於美中兩國未來90天還會繼續磋商，周曉濱表示，樂見美中雙方情勢見到緩和，通過這次的貿易戰，雙方都知道離不開對方，相信未來把問題解決的機會很大。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。