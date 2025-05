【國際新聞】中美同步下調雙邊關稅 特朗普稱或與習近平親自商定貿易協議細節

【有線新聞】

中美週三中午起同步下調雙邊關稅。中國對美關稅減至10%,美國對華關稅則降至30%。美國總統特朗普聲稱可能與中國國家主席習近平親自商定貿易協議細節。

特朗普在沙特阿拉伯投資論壇講話時提到,近期與英國及中國的貿易磋商達成重大成果,「剛過去的周末我們跟中國達成突破性協議。中國同意向美國開放貿易與其他方面。他們必須這樣做,我們拭目以待。」

特朗普飛往沙特阿拉伯途中接受霍士新聞專訪,亦講到中美經貿高層會談,稱中國同意開放市場是他覺得最令人興奮的承諾,又說可能會與習近平親自商定貿易協議的最終細節。

根據雙方共識,中美在香港時間中午起同步大幅下調雙邊關稅。中方暫緩對美國原產貨品加徵24%關稅90天,並取消對美國額外收取的反制關稅,中國向美國貨品加徵的關稅將由125%減至10%。

國務院關稅稅則委員會公告稱大幅降低雙邊關稅水平,符合兩國生產者和消費者的期待,有利於中美兩國經貿往來及全球經濟。美國對華關稅亦由145%降至30%,對內地及香港的小額包裹關稅則降至54%。

