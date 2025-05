【KTSF】

雖然特朗普總統的貿易戰終於有所緩和,但仍將對美國家庭產生負面影響。

根據耶魯大學預算實驗室週一發布的研究報告,特朗普的關稅在短期內仍將導致物價上漲近2%,使典型的中產階級家庭每年損失超過2,200元,這一數字低於該機構在4月中旬估計的每年約3400元的損失。

該機構預計,在短期內,商品價格仍將大幅上漲,其中服裝和電子產品等商品價格將上漲14%。

