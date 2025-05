【灣區新聞】舊金山聯合校區將開始招聘臨時教師 重啟教師自願轉校計劃（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)聯合校區總監Maria Su宣布,校區將開始招聘臨時教師,並重啟教師自願轉校計劃。

Su表示,校區將利用一個全面的學校人手計劃,確保校區聘請更多老師的同時,也能展示校區有足夠金錢支付員工。

自5月5日起,校區可以開始聘請具教師資格的臨時老師,已提出轉校要求的教師,也可以開始自願轉校的程序。

校區亦會透過Red Rover兩個校區引進的新系統之一,處理招聘缺勤等人事管理。

由於校區在7月1日前必須向州府提交獲校區教育委員會批准的財政預算,Su指,校區會向教委會發表最後一輪的中期報告,匯報校區今年的開支去向,隨後在6月會回應下學年如何削減近一億一千四百萬元的赤字,及在2026-27學年再削減一千三百萬元開支。

Su說:「這是重要的一步,因為這樣才能展示舊金山校區已能夠和適應在有限的資源下生存,管理所有進、出校區的資源,而且適當的分配校區的資源。」

Su也表示,根據先前的預算,2025-26年度有85%的資金,都是用於校區員工的範疇,由於不少教師利用提早退休計劃自願離職,加上校區在總部裁減205個全職職位,新預算的絕大部分將用於學校。

Su說:「我希望確保所有財政決定,都是由學生需要的角度出發,我們將投放大部分預算予學校,所以某些服務會減慢,但調整開支後預算有84%會投放於學校,16%會用於校區總部。」

教委會主席Phil Kim說,校區的財政計劃,期望能令市民和家庭對校區重拾信任。

Kim說:「校區的計劃包括建立一個能回應校區需要的領導層,同時提供舊金山校區的核心服務,而且和管理層建立信任和穩定性,這樣才能對公眾更開放、更負責,我們計劃和家庭、社區和州府重新建立信任。」

截至週一,Su說,2025-26學年報讀校區幼稚園的學生人數比上年多了800人,對於校區學生人數增長保持樂觀。

