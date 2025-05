【財經新聞】美中達共識互降關稅九十天 學者解讀接下來美中談判重點及主要分歧（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

學者解讀接下來的美中談判重點,以及主要的分歧。

美中兩國大幅降低關稅,總共約115個百分點,並同意繼續就貿易問題協商,為雙方繼續協商設置了一個緩衝期。

舊金山州大退休財經教授陳溢茂說:「在這個90天內的話,還要去做協商,看最後、90天之後,最後的關稅稅率到底是甚麼,同時在九十天裡面的話,也要去談判,就是說,譬如說,對中國那邊的話要市場開放,要把各種貿易壁壘取消或是放鬆掉。」

不過這也意味著,如果這九十天內沒有談妥,關稅還可能還會加回來,稅率會加多少就不得而知。

學者談到兩國目前的分歧。

陳溢茂說:「中美之間的貿易摩擦是太多了,太多太多了,譬如說從半導體、晶片的輸出、出口的管制、中國對美國的稀土出口的貿易管制,譬如說對Google、Apple做反壟斷的調查,所以中美貿易摩擦非常得多,所設的貿易壁壘也是非常大。」

陳溢茂表示,特朗普的對等關稅政策,主要是為了防堵中國,週邊可能洗產地的國家也受到波及,例如越南和柬埔寨,不過先前態度一向強硬的中國,這次為何會在這麼短的時間內與美方達成共識,願意就開放市場和解決貿易障礙,繼續與美方磋商?

陳溢茂認為,中方態度強硬是政治和外交上的考量,但經濟層面未必硬得起來。

陳溢茂說:「中國基本上是已經非常得衰退,經濟實力已經非常薄弱,如果說再有任何的刺激的話,那中國的經濟可能會陷入更長遠的經濟蕭條,所以一個原因說,中國願意那麼快達成協議的話,一個原因就是說,他要再避免關稅對中國本身經濟成長的刺激,因為中國經濟成長畢竟很多是靠出口,如果出口再被打下來的話,那中國其他的三個支柱,就是經濟成長的支柱就不見了,現在只剩下出口,現在再被打壓下來的話,中國經濟就會變更衰退。」

陳溢茂也表示,關稅問題已經打亂國際貿易與供應鏈的秩序,未來就算美國與中國和其他國家貿易談判達成協議,消費者還是要有心理準備迎接更為昂貴的物價時代。

