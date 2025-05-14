【灣區新聞】舊金山交通局澄清持免費乘車路路通卡的長者 無須現在到交通局換新卡

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）交通局指出，最近在華人社交媒體誤傳，持有免費乘車路路通卡的長者，必須親自到交通局換取新的卡，但交通局表示，其實大家無需擔心，也不需要現在去交通局走一趟。

舊金山交通局網站資料顯示，所有免費乘坐Muni的長者以及殘障人士使用路路通卡，拍卡時可能會見到2025年6月30日到期的訊息，但不代表會取消免費乘車的資格。

交通局社區公關專員梁秋玉表示，最近因為在社交媒體誤傳的消息，令不少長者親自去到交通局的客戶服務中心，查詢更新路路通卡的問題。

梁秋玉說：「為何最近有這些傳言，就是因為擔心被捉到會被罰款，或這張卡失效後我不能乘車，其實不需要擔心，7月1日儘管使用你的路路通卡，即使不能用，也不會罰款或被懲罰，因為你們本身可以免費乘車，但需要更新你的卡。」

使用免費Muni路路通卡的長者以及殘障人士要注意。

梁秋玉說：「7月1日如果你使用這卡時，上車拍卡後，如果聽到“嘟”一聲，通過了，代表你的卡可以使用到2028到29年，已經自動更新了，如果拍卡時沒有反應，或顯示你的卡無效，就代表系統不能為你的卡自動更新。」

受影響的乘客，可以到交通局的網站填寫申請表，更新免費Muni路路通卡，或到時親自到交通局，位於South Van Ness 11號的客戶服務中心，攜帶舊卡以及證件，職員就會辦理更新的手續。

舊金山交通局為符合收入限制的65歲或以上長者，提供免費乘坐Muni的服務，為了打擊逃票的風氣，所有乘客都需要有乘車的證明。

梁秋玉說：「雖然你可以免費坐Muni，都需要拍卡，證明你的身份，以及證明你上車有付款。」

大家可以點擊：https://survey.alchemer.com/s3/5095349/Free-Muni-Pass-Extension，查詢更新Muni免費乘車證的詳情，以及申請表格。

<https://survey.alchemer.com/s3/5095349/Free-Muni-Pass-Extension

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