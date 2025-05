【全國新聞】眾院共和黨人公布特朗普減稅方案 小費、加班費和汽車貸款將減免稅收（視頻）

【KTSF】

眾議院共和黨人公布總統特朗普對小費、加班費和汽車貸款的稅收減免。

眾議院共和黨人週一公布特朗普總統的重大優先法案中,提議全面減稅,成本至少為4.9兆美元,部分資金來自削減數百萬美國人使用的醫療補助Medicaid和綠色能源計劃。

共和黨人將這個法案稱為The One, Big, Beautiful Bill,表示對特朗普的敬意。

這項法案是延長特朗普第一任期內批准的稅收減免政策,提高標準扣除額、小孩和遺產稅減免,同時增加特朗普在競選期間承諾的小費工資、加班費、社會安全福利和汽車貸款等新的稅收減免政策。

隨著特朗普政府對常春藤盟校和其他大學徵收稅款,私立大學的捐贈基金將被徵收高達21%的新稅,其中一項不尋常的規定,將終止國務院所稱支持「恐怖分子」的團體的免稅地位。

民間社會倡導者警告說,這可能是懲罰那些不滿特朗普政府的人的一種方式。

這項大規模的減稅,將會削減Medicaid醫療補助,一位關鍵的共和黨人、密蘇里州參議員Josh Hawley懇求他的政黨不要削弱醫療補助計劃,這在道德上是錯誤的,在政治上是自殺行為。

