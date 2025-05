【KTSF】

特朗普政府再次凍結哈佛大學4.5億元的聯邦撥款。

特朗普政府的8個聯邦機構宣佈,將會停止向哈佛大學提供合共4.5億元的聯邦撥款,聯邦的對抗反猶太主義小組發聲明表示,要阻止哈佛大學内的歧視。

早前特朗普政府以哈佛大學未能有效地阻止校内的反猶太主義浪潮,而要求校方改革其多元共融政策等,但校方拒絕,因此當局凍結了哈佛大學22億元的聯邦撥款。

