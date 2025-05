【財經新聞】灣區商業房地產面臨高空置率及高利率等問題 如何在逆勢中找商機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區的商業房地產除了面臨高空置率、高利率,以及政策不穩定的問題,關稅因素又讓市場雪上加霜,如何在逆勢中找到商機,也成為投資人士關注的焦點。

特朗普總統上任後實施一系列關稅措施,對於房地產市場造成重大的影響,包括建築成本飆升、項目推遲、利潤降低,甚至租金上漲,因為業主會把成本轉嫁給租客,而貿易政策的不確定性,還可能阻礙外國投資,特別是依賴國際資本的市場。

在灣區專門從事商業房地產,例如旅館、多單元住房以及倉庫等商業項目的仲介業者談到,當前商業地產面臨的挑戰。

商業房地產仲介業者Marian Chaney說:「現在一些賣家,他們之前購置的那些地產,因為現在變得成本很高,修理的成本也很高,尤其現在關稅加上來以後,他們建築成本會增加更多,然後人員成本也增加,所以很多的項目,不像以前預算得那麼獲益,我們就看到市場上這類的產品,其實現在走得比較慢,而且現在利息也比較高。」

從事商業房地產12年的Marian指出,看到有賣家出現恐慌的情緒。

Marian說:「因為現在有的賣家會恐慌,那只要有恐慌的情緒,其實會有很多的機會,多方面的原因,因為政治的不穩定,美元貨幣的不穩定,還有我剛剛講到的,各方面成本的影響,所以確實有一些賣家,現在是處於很想把產業拋出去的心態。」

不過危機也許也是轉機,對於口袋深又願意冒險的投資人,逢低承接或許是好機會。

在疫情結束以後,灣區大城市的辦公室空置率,雖然今年以來出現好轉的跡象,但仍處於高位,而零售店面市場方面,目前現況又是如何呢?

商業房地產仲介業者林冀說:「其實目前的情況是滿好的,就是有一些空,但是很多人在看、很多人在問,很多人想要進來。」

自從電子商務盛行以來,百貨零售業就不斷受到衝擊,尤其是服飾、時尚類最受影響,灣區各地城市也不乏出現店面空置的情況。

位於蘋果公司附近的Cupertino Village商場,是許多華裔消費者造訪的地方,負責為商場業主出租店面的仲介人士透露,跟疫情期間相比,現在商場的空置率已經非常低,不過零售店面出現更新換代,詢問度較高是那些行業呢?

林冀說:「街頭購物中心的話,比較多那種個人照顧,或是一些娛樂的東西,像是桌游、個人服務,像是保養皮膚或是按摩,或是SPA、一些高級SPA、頭療,就是愈來愈多這種的,當然餐館本來就是很熱的,雖然好像很多人覺得餐館做不好,但是其實很多好的也在進來,餐館、飲料店都是滿多的。」

仲介業者指出,跟辦公室大樓的空置率相比,商業房地產的情況較為穩定,波動幅度不大,其中又以零售、工業與倉庫等商業房地產的需求最為活絡。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。