【財經新聞】灣區商業房地產面臨高空置率及高利率等問題 如何在逆勢中找商機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區的商業房地產除了面臨高空置率、高利率，以及政策不穩定的問題，關稅因素又讓市場雪上加霜，如何在逆勢中找到商機，也成為投資人士關注的焦點。

特朗普總統上任後實施一系列關稅措施，對於房地產市場造成重大的影響，包括建築成本飆升、項目推遲、利潤降低，甚至租金上漲，因為業主會把成本轉嫁給租客，而貿易政策的不確定性，還可能阻礙外國投資，特別是依賴國際資本的市場。

在灣區專門從事商業房地產，例如旅館、多單元住房以及倉庫等商業項目的仲介業者談到，當前商業地產面臨的挑戰。

商業房地產仲介業者Marian Chaney說：「現在一些賣家，他們之前購置的那些地產，因為現在變得成本很高，修理的成本也很高，尤其現在關稅加上來以後，他們建築成本會增加更多，然後人員成本也增加，所以很多的項目，不像以前預算得那麼獲益，我們就看到市場上這類的產品，其實現在走得比較慢，而且現在利息也比較高。」

從事商業房地產12年的Marian指出，看到有賣家出現恐慌的情緒。

Marian說：「因為現在有的賣家會恐慌，那只要有恐慌的情緒，其實會有很多的機會，多方面的原因，因為政治的不穩定，美元貨幣的不穩定，還有我剛剛講到的，各方面成本的影響，所以確實有一些賣家，現在是處於很想把產業拋出去的心態。」

不過危機也許也是轉機，對於口袋深又願意冒險的投資人，逢低承接或許是好機會。

在疫情結束以後，灣區大城市的辦公室空置率，雖然今年以來出現好轉的跡象，但仍處於高位，而零售店面市場方面，目前現況又是如何呢？

商業房地產仲介業者林冀說：「其實目前的情況是滿好的，就是有一些空，但是很多人在看、很多人在問，很多人想要進來。」

自從電子商務盛行以來，百貨零售業就不斷受到衝擊，尤其是服飾、時尚類最受影響，灣區各地城市也不乏出現店面空置的情況。

位於蘋果公司附近的Cupertino Village商場，是許多華裔消費者造訪的地方，負責為商場業主出租店面的仲介人士透露，跟疫情期間相比，現在商場的空置率已經非常低，不過零售店面出現更新換代，詢問度較高是那些行業呢？

林冀說：「街頭購物中心的話，比較多那種個人照顧，或是一些娛樂的東西，像是桌游、個人服務，像是保養皮膚或是按摩，或是SPA、一些高級SPA、頭療，就是愈來愈多這種的，當然餐館本來就是很熱的，雖然好像很多人覺得餐館做不好，但是其實很多好的也在進來，餐館、飲料店都是滿多的。」

仲介業者指出，跟辦公室大樓的空置率相比，商業房地產的情況較為穩定，波動幅度不大，其中又以零售、工業與倉庫等商業房地產的需求最為活絡。

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