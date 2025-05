【KTSF 周正鈞報導】

灣區的通脹有所降溫,4月消費者物價數據顯示,年度增幅只有1.3%,創五年新低。

美國勞工統計局週二公佈最新數據,顯示灣區4月消費者物價,比去年同期漲幅僅1.3%,是自2020年10月以來最小漲幅,與部分專家對關稅衝擊的悲觀預測形成強烈對比。

全美方面4月同期年通脹率也只為2.3%,是四年來最慢的增幅。

在灣區無鉛汽油價格大跌9.8%,而在家食用的食物價格幾乎沒變,只小幅上漲1%,但肉類、魚類、家禽與蛋品價格,卻按年遞增7.6%。

其它類別方面,出外進食費用上漲3.7%,蔬果上漲2.2%,但乳製品下跌4.3%,住房成本僅小幅上揚0.7%,醫療費用上漲2.8%,服飾價格則下跌0.7%。

整體來看,灣區大眾正逐漸擺脫2021至2024年間的高通脹壓力,儘管美國針對進口商品加徵關稅,但目前尚未造成顯著價格壓力。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。