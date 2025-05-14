【科技新聞】2014年起曾擁有蘋果電子產品用戶 或有資格獲得集體訴訟和解金（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

如果你自2014年起曾擁有蘋果的電子產品，或者有資格獲得總額9,500萬元集體訴訟和解金的一小部份。

這宗訴訟最初於2021年在聯邦法院提出，原告聲稱，蘋果公司的語音助理Siri，在2014年9月17日至2024年12月31日期間，在沒有刻意啟動的情況下，他們的私人對話遭到裝置暗中偷聽。

雖然與訟雙方已達成和解，但Apple否認所有指控，法院已安排於8月1日舉行聆訊，法官將決定是否批准這項和解協議。

根據和解協議，每人最多可登記5部裝置，如法院批准這項涉及9,500萬元的和解協議，在扣除律師費用及行政費用後，預計每部裝置最多可獲20元賠償。

而在上星期，原告方已向受影響用戶發出電郵通知，事主可以電郵上申索人識別編號，及確認碼登入申索網站，申領賠償。

如果沒有收到電郵通知書，又認為自己曾受影響，也可以到申索網站登記，申領賠償登記截止日期為今年7月2日。

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