【科技新聞】2014年起曾擁有蘋果電子產品用戶 或有資格獲得集體訴訟和解金（視頻）

如果你自2014年起曾擁有蘋果的電子產品,或者有資格獲得總額9,500萬元集體訴訟和解金的一小部份。

這宗訴訟最初於2021年在聯邦法院提出,原告聲稱,蘋果公司的語音助理Siri,在2014年9月17日至2024年12月31日期間,在沒有刻意啟動的情況下,他們的私人對話遭到裝置暗中偷聽。

雖然與訟雙方已達成和解,但Apple否認所有指控,法院已安排於8月1日舉行聆訊,法官將決定是否批准這項和解協議。

根據和解協議,每人最多可登記5部裝置,如法院批准這項涉及9,500萬元的和解協議,在扣除律師費用及行政費用後,預計每部裝置最多可獲20元賠償。

而在上星期,原告方已向受影響用戶發出電郵通知,事主可以電郵上申索人識別編號,及確認碼登入申索網站,申領賠償。

如果沒有收到電郵通知書,又認為自己曾受影響,也可以到申索網站登記,申領賠償登記截止日期為今年7月2日。

詳情可以點擊:https://www.lopezvoiceassistantsettlement.com/

