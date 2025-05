【有線新聞】

中美同意周三起互相大幅降低關稅,美國對華實施的關稅減至30%,中國對美國的關稅則減至10%。

商務部發布中美發布聯合聲明,兩國同意暫緩向對方加徵24%關稅90天,及取消部分關稅,意味美國對華加徵145%關稅,將會減低至30%。中方亦有相應安排,對美國加徵125%關稅將會減至10%,並會採取措施暫停或取消自上月起實行的非關稅反制措施。

雙方將建立機制,繼續就經貿關係進行協商,交由副總理何立峰與美國財長貝森特及貿易代表格里爾舉行會談,可在中國、美國、或第三國進行,中美亦可展開工作層面磋商。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。