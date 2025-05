【國際新聞】中美同意大幅下調關稅 美財長稱雙方無意脫鈎斷鏈

【有線新聞】

中美貿易會談達成重大共識,雙方周三前會大幅降低關稅115%,暫緩執行對等關稅措施90日,並設立機制繼續談判。美國財長貝森特說雙方無意脫鈎斷鏈,副總理何立峰強調兩國經貿關係的本質是互利共贏。

中美經貿高層結束在瑞士日內瓦一連兩日會談,發表聯合聲明,美國同意取消上月初對中國商品加徵的大部分關稅,部分對等關稅則暫緩90天,並保留餘下10%關稅,但就芬太尼問題加徵的關稅仍維持在20%,意味美國對華關稅會從145%合共大減至30%。中方亦會暫停或取消部分反制關稅,意味對美國加徵的關稅會從125%減至10%。

聯合聲明指雙方認識到中美經貿關係對兩國和全球經濟的重要性,鑒於雙方近期的討論,相信持續協商有助解決雙方在經貿領域關切的問題,將建立機制繼續協商,可在中國、美國或雙方商定的第三國進行。商務部亦指出今次聯合聲明措施符合兩國生產者和消費者的期待,亦符合兩國和世界共同利益,希望美方繼續相向而行,徹底糾正單邊加稅的錯誤做法。

副總理何立峰形容在瑞士的會談坦誠、深入、有建設性,強調兩國經貿關係的本質是互利共贏,「在當前的形勢下,本次會談受到了國際社會的高度關注,經過中美雙方的共同努力,會談富有成效,邁出了雙方通過平等對話、協商解決分歧的重要一步,也為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。」

美國財長貝森特認為兩國官員有良好互動,均不想出現脫鈎斷鏈或貿易禁運,「我們希望更平衡貿易,我想雙方都同意達至這個目標,我們希望看到中國開放更多美國貨進口,期望隨着貿易談判的進展可以達成採購協議,令我們最大的貿易逆差變得更平衝。」貝森特又澄清會談未有觸及貨幣匯率問題。貿易代表格里爾指有關芬太尼的談判在正確軌道並取得進展。

