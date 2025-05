【有線新聞】

美國總統特朗普表示,今次經貿會談實現與中方的「全面重整」,又稱中方同意阻止芬太尼流入美國。

特朗普說:「中方同意完全開放市場,這對中國來說將是非常好,對我們亦如是,有利於團結及和平。中國還將暫停並取消所有非關稅貿易壁壘,他們已作出同意,那些壁壘非常多,但對我來說,這次會議最重要成果是他們同意了。」

特朗普表示,美中在瑞士的經貿會談非常友好,稱美方無意傷害中國,北京已承受很大打擊,不少工廠陸續倒閉,所以非常樂意與華府達成共識,強調美中關係非常好,不預計美國對華關稅會重回145%高位。

