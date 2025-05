【KTSF】

根據CNN報導,特朗普總統將接受卡塔爾(Qatar)政府贈送的一架豪華波音747噴氣式客機,改裝為空軍一號,這可能是美國有史以來外國政府餽贈最貴重的禮物。

根據CNN報導,去年2月,特朗普和助手們,在佛州棕櫚灘參觀了這架豪華波音747噴氣式客機,之後特朗普一直向週遭的人吹捧該飛機有多豪華。

這架卡塔爾王室將送給特朗普總統的飛機,據卡塔爾一名官員表示,技術上而言,是卡塔爾國防部贈送給五角大廈的,將其形容為政府與政府,而非私人交易。

該飛機將在兩年左右改裝為空軍一號,給特朗普總統使用,預計幾天內就會發布有關該飛機的官方公告。

而特朗普總統週一將開始首次重要出訪,其中一站就是卡塔爾首都多哈。

