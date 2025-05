【全國新聞】特朗普政府解雇美國版權局局長

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府在週末解雇美國版權局局長,未知是否與她日前發表一份關於人工智能(AI)技術發展,可能違反版權合理使用法的報告有關。

距離特朗普解僱負責監督版權局的國會圖書館館長兩天之後,美國版權局局長Shira Perlmutter於星期六收到白宮發出的電郵,告知她被解除「版權註冊官」及「版權局局長」的職務,即時生效。

Perlmutter自2020年起掌管版權局,華盛頓郵報消息指,部分員工懷疑她被解除職務,可能與她近期發佈以受版權保護的資料訓練AI技術,可能觸犯合理使用法律的界線的報告有關。

紐約州民主黨聯邦眾議員Joe Morelle也推測,她的報告可能是導致解僱她的原因之一。

不過報告內容並未對AI使用提出嚴厲批評,她在報告中表示,版權局認為目前政府介入時機為時過早。

另外有報導指,由馬斯克主導的「政府效率部」,正試圖利用AI技術來進行預算刪減,而馬斯克也經營著一家AI公司,並曾公開支持廢除智識產權法。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。