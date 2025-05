【全國新聞】特朗普簽署行政命令 限令藥廠30天內降低美國藥物價格

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週一簽署行政命令,尋求大幅降低美國的藥物價格,其中包括聯邦醫療保險的Medicare和Medicaid的藥價,聯邦衛生部將會出面談判更低的藥價。

特朗普週一簽署行政命令,限令藥廠在30天內降低美國藥物價格,否則政府將會引用 “最優惠國” 條例,自行定出要支付的藥物價錢,即是美國將會根據全世界最低的藥價,作為標準來訂出美國要支付的藥價。

特朗普說:「這叫做最優惠國,我們將支付全球最低價錢,無論哪個國家支付最低藥價,我們就要支付這價錢,記住,我們不再支付比其他國家高出十倍價錢,我們將參考最低的藥價,我們就將會支付這最低的價錢。」

特朗普指出,即是美國不再資助其他國家的醫療健保,不再容忍大藥廠謀取暴利和抬高藥價的行為。

他又說,現時美國人支付的處方藥價錢,比起2000年時高出七成,美國驚人的藥價是全世界最高,有時比其他國家高出達十倍。

特朗普又指出,美國雖然只佔全球人口的4%,但藥廠在美國賺取超過3分之2的利潤,其中歐盟最離譜,而歐盟跟美國在貿易上也極之不公平,在許多情況下,歐盟比中國更差。

特朗普說:「基本上我們所做的就是均衡化,我想起這新名詞,可能是最適合的字眼,我們將會均等化,我們將支付同等價錢,我們將支付與歐盟均等的價錢。」

