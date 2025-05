【全國新聞】中國來美貨輪數量減少 供應鏈問題令人擔憂

【KTSF 周正鈞報導】

美中同意暫時大幅降低關稅,但由於自中國來美國的貨輪數量減少,供應鏈問題仍令人擔憂。

西雅圖港專員Ryan Calkins說:「我們現在港口一艘貨櫃船都沒有。」

上週五,西雅圖港官員表示,前來美國的貨運量已降至自疫情以來最低點。

洛杉磯港也出現相同情況,上週五一艘來自中國的貨輪都沒有。

這個全美最繁忙港口的貨運量已下降超過30%,這些來自中國的貨櫃船,通常運載著美國消費者依賴的各式商品。

洛杉磯港是全球最大的港口之一,數據顯示,中國與香港是最大進口來源地,光是去年,就為洛杉磯港口帶來價值1,200億美元的商品,但近日貨輪減少,代表供應鏈受影響。

Long Beach港行政總裁Mario Cordero說:「我們可能會看到店舖貨架空空如也的情況,這將直接影響消費者。」

貨物一旦抵達美國港口,通常只需幾週就能上架。

但在船隻減少的情況下,一些國會議員警告消費者,將感受到價格上漲的衝擊。

紐約民主黨聯邦眾議員、高級國土安全委員會成員Dan Goldman說:「這除了導致價格持續上漲,與穩定性的不確定之外,不會有任何實質結果。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。