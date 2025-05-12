【全國新聞】中國來美貨輪數量減少 供應鏈問題令人擔憂

【KTSF 周正鈞報導】

美中同意暫時大幅降低關稅，但由於自中國來美國的貨輪數量減少，供應鏈問題仍令人擔憂。

西雅圖港專員Ryan Calkins說：「我們現在港口一艘貨櫃船都沒有。」

上週五，西雅圖港官員表示，前來美國的貨運量已降至自疫情以來最低點。

洛杉磯港也出現相同情況，上週五一艘來自中國的貨輪都沒有。

這個全美最繁忙港口的貨運量已下降超過30%，這些來自中國的貨櫃船，通常運載著美國消費者依賴的各式商品。

洛杉磯港是全球最大的港口之一，數據顯示，中國與香港是最大進口來源地，光是去年，就為洛杉磯港口帶來價值1,200億美元的商品，但近日貨輪減少，代表供應鏈受影響。

Long Beach港行政總裁Mario Cordero說：「我們可能會看到店舖貨架空空如也的情況，這將直接影響消費者。」

貨物一旦抵達美國港口，通常只需幾週就能上架。

但在船隻減少的情況下，一些國會議員警告消費者，將感受到價格上漲的衝擊。

紐約民主黨聯邦眾議員、高級國土安全委員會成員Dan Goldman說：「這除了導致價格持續上漲，與穩定性的不確定之外，不會有任何實質結果。」

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