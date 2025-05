【KTSF 吳倩妤報導】

南加週日清晨發生旅遊車與SUV運動型休旅車相撞意外,造成至少一死32人傷。

據加州公路巡警表示,清晨5點左右,一架SUV在南加Hacienda Heights地區與一架旅遊巴相撞,旅遊巴連司機在內共有63人,相撞後SUV立即起火,車內乘客當場死亡,而旅遊巴士車頭損毀嚴重,擋風玻璃破裂。

據加州公路巡警表示,出事的日產SUV在60號高速公路上拋錨,被隨後的旅遊巴士撞上了尾部,旅遊巴士向右轉向,穿過西行車道然後撞上路肩的護欄。

旅遊巴上有共有32人被送往醫院,其中兩人傷勢嚴重。

旅遊巴士原本是從洛杉磯郊外一間賭場開往洛杉磯韓國城,公路巡警表示,不清楚出事的SUV為何停在路上,仍在調查意外發生原因。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。