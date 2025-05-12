【全國新聞】Newark Liberty國際機場接連發生空中交通管制設備故障

May 12, 2025 新聞, 全國消息

【KTSF 張擎鳳報導】

全美最繁忙的機場之一紐約Newark Liberty國際機場，過去兩週設備多次出現問題，導致數千班航班延誤和取消，這些事故在周末期間仍然持續，美國聯邦航空管理局（FAA）於是在週日早上實施地上停飛。

Newark Liberty國際機場，再次發生空中交通管制設備故障，因此美國聯邦航空管理局（FAA），於週日早上對飛往該機場的航班實施了地面停飛。

上個星期五，位於費城的地面雷達控制中心發生長達90秒的雷達，以及無線電故障，該中心負責處理從Newark國際機場出發及降落的航班。

聯邦交通部長Sean Duff表示，飛往該機場仍然是安全的。

Duffy說：「我經常飛往Newark機場，我的家人也經常從Newark出發，就在我們看到這兩宗事件的時候，當我們遇到問題的時候，對於管制員和機師來說，他們有相應的政策和程序，他們知道該怎麼做。」

當局承認很多空中交通管制員使用的設備已經非常舊。

Duffy說：「國會和國家還沒有注意到這一點，他們覺得設備能夠用，所以現在我認為燈光在閃，警報器在響，他們在說聽著，我們必須解決這個問題，因為你在Newark機場看到的事情，將會在全國其他地方發生。」

另一方面，FAA也宣佈由於跑道設備問題，要暫停部分飛往Hartsfield-Jackson Atlanta國際機場的航班，，這與Newark機場的問題無關。

根據航班追蹤網站，Flightware的資料顯示，Atlanta機場星期日有超過4成的航班延誤。

前交通部監察長表示，設備老化多年來一直令人擔憂，而且所需費用亦不斷上升。

前交通部監察長Mary Schiavo說：「國會表示將給予他們125億或150億元的初步預算，但這只是冰山一角。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles