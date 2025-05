【全國新聞】Newark Liberty國際機場接連發生空中交通管制設備故障

【KTSF 張擎鳳報導】

全美最繁忙的機場之一紐約Newark Liberty國際機場,過去兩週設備多次出現問題,導致數千班航班延誤和取消,這些事故在周末期間仍然持續,美國聯邦航空管理局(FAA)於是在週日早上實施地上停飛。

Newark Liberty國際機場,再次發生空中交通管制設備故障,因此美國聯邦航空管理局(FAA),於週日早上對飛往該機場的航班實施了地面停飛。

上個星期五,位於費城的地面雷達控制中心發生長達90秒的雷達,以及無線電故障,該中心負責處理從Newark國際機場出發及降落的航班。

聯邦交通部長Sean Duff表示,飛往該機場仍然是安全的。

Duffy說:「我經常飛往Newark機場,我的家人也經常從Newark出發,就在我們看到這兩宗事件的時候,當我們遇到問題的時候,對於管制員和機師來說,他們有相應的政策和程序,他們知道該怎麼做。」

當局承認很多空中交通管制員使用的設備已經非常舊。

Duffy說:「國會和國家還沒有注意到這一點,他們覺得設備能夠用,所以現在我認為燈光在閃,警報器在響,他們在說聽著,我們必須解決這個問題,因為你在Newark機場看到的事情,將會在全國其他地方發生。」

另一方面,FAA也宣佈由於跑道設備問題,要暫停部分飛往Hartsfield-Jackson Atlanta國際機場的航班,,這與Newark機場的問題無關。

根據航班追蹤網站,Flightware的資料顯示,Atlanta機場星期日有超過4成的航班延誤。

前交通部監察長表示,設備老化多年來一直令人擔憂,而且所需費用亦不斷上升。

前交通部監察長Mary Schiavo說:「國會表示將給予他們125億或150億元的初步預算,但這只是冰山一角。」

