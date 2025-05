【灣區新聞】Santa Clara市議會作決策時應用人工智能引發爭議

【KTSF】

AI人工智慧越來越普及,而ChatGPT等AI工具,是否能用來幫忙作重要決策,日前也在南灣Santa Clara市議會引發爭議。

根據本地五號電視台的報導,科技經驗豐富,已經擔任兩屆南灣Santa Clara市議員的Kevin Park,之前在矽谷擔任科學家和工程師三十年,包括曾在三家和人工智慧相關的公司服務。

Park對部分市府同事利用如ChatGPT等生成式AI,幫忙作決策的趨勢感到擔憂。

Park表示,人們必須了解,ChatGPT並非試著回答你的問題,而是試著給你最有可能的答覆。

在最近一次公開會議上,南灣Santa Clara市議會要決定是否該通過可讓一家承包商在Levi’s球場經營非NFL職業美足聯盟活動,市長Lisa Gillmor想要比較其他承包商,以及其他城市的合約,不過當時並沒有其他人當場就能快速提供相關資訊,因此市長決定用手提電腦問ChatGPT,表示看到全美很多其他提供類似服務的公司。

幾分鐘後,市長加入其他兩位市議員投下不贊成票,市長暫時沒有回覆,本地五號電視台對此的詢問,不過這次會議,可能是官方史上AI被用在市議會決策的首例之一,也讓Santa Clara Markkula應用倫理學中心的學者擔心還在發展中

不完美的科技,加上對AI了解不足,不明白AI缺陷的大眾,可能會導致公共危險。

而ChatGPT是全球最受歡迎的生成式AI應用程式之一,如果你告訴這個聊天機器人剛養了一隻小狗,ChatGPT可以生成很好的聊天內容,包括怎麼訓練小狗,還有取名字的建議等。

許多人用ChatGPT解答難題,精簡大量資訊,或是生成圖片等,不過學者重申,生成式AI並不完美,就像用戶常看到的AI錯誤hallucinations成式AI失誤時,會自己生成答案,提供錯誤訊息。

市議員Park強調,生成式AI的訓練資料,影響之後會提供的回覆,呼籲市府領導不要用生成式AI取代其他的研究,如果讓生成式AI提供不了解的領域資訊,將無從判斷資訊的對錯。

許多地方政府機構目前仍在研究相關規範,Santa Clara市已成立工作小組,希望能在今年稍後制定應用人工智慧的指引,負責任地使用科技。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。