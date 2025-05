【國際新聞】哈馬斯釋放有美國和以色列雙重國籍的人質

【KTSF 張擎鳳報導】

哈馬斯武裝分子釋放了一名有美國和以色列雙重國籍的人質,希望美國能夠協助哈馬斯促成和以色列的和談。

哈馬斯週一釋放了21歲的Edan Alexander,並且將他交給紅十字會,以色列軍方已經從紅十字會接回Alexander,讓他和家人團聚。

Alexander是一名士兵,並且擁有美國和以色列雙重國籍,去年10月他在以軍基地服役時,被哈馬斯武裝分子擄走,之後一直被囚禁在加沙。

外界普偏認為,他是最後一名仍然在世的美國籍人質。

特朗普總統星期日表示,這個釋放人質的計劃,是通往和平的一步,美國、卡塔爾和埃及齊心協力斡旋,企圖讓所有仍然生還的人質回家,預計目前哈馬斯手上仍然有58名人質。

美方表示,Alexander的釋放,可能會促成哈馬斯釋放其他人質,以色列總理納坦雅胡的辦公室週一發聲明指,以方只答應製造一個安全的走廊,讓Alexander回家。

納坦雅胡的目標仍然是解散哈馬斯武裝分子,並且救回所有人質,但以方將會等特朗普總統,完成到訪中東國家的行程,再實施它的計劃,因為美方有可能促成新的以哈停火協議。

