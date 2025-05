【KTSF 吳倩妤報導】

Google同意向德州支付14億元,以解決德州對Google侵犯隱私的指控。

德州指控Google透過其產品與服務,除了秘密追蹤用戶的行蹤、私人搜尋記錄之外,還追蹤用戶的聲紋和臉部特徵。

Google現在同意以14億元和解訴訟,表示這筆和解金額是為了解決一系列舊有的指控,其中許多已在其他地方獲得解決,而且相關的產品政策早已經過修改。

