【全國新聞】研究指常使用瓦斯爐及缺乏良好通風的家庭 兒童患癌風險上升（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛大學的一項新研究發現,經常使用瓦斯爐,以及缺乏良好通風的家庭,兒童因接觸苯而患癌症的風險,幾乎是成年人的兩倍。

華人炒菜喜歡使用瓦斯爐,因為火大炒得香,不過最新研究發現,經常使用瓦斯爐,以及缺乏良好通風的家庭,兒童因接觸苯而患癌症的風險上升。

該研究由史丹佛大學進行,在有害物質期刊發表,研究評估瓦斯爐燃燒過程中產生的苯的致癌風險,並估計這些排放引起的血癌病例。

研究人員測量科羅拉多州和加州87個家庭的苯含量,模擬一系列烹飪場景,模擬化學物質如何在不同類型的房屋中飄散,苯是一種已知的致癌物質,也存在於汽油和香菸煙霧中,在使用天然氣或丙烷爐時會釋放出來。

研究結果顯示,兒童一生中因接觸此類物質而罹患癌症的風險,比成年人高出1.85倍。

主要原因是,兒童體型小呼吸快,吸入的空氣更多,因此污染物也更多。

如果居住在公寓等小型房屋,風險更高,因為苯濃度會從廚房擴散到客廳和臥室。

在最糟糕的情況下,例如房屋通風不良和爐灶排放量最高,兒童一生中患癌症的風險,為每百萬人中有1.92例至12.03例,成人是每百萬0.94至5.89人,遠高於世界衛生組織的百萬分之一的基準。

先前的研究表明,使用瓦斯爐會增加兒童氣喘的風險,史丹佛大學的另一項研究發現,瓦斯爐釋放的苯含量高於二手菸。

