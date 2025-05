【灣區新聞】El Cerrito市BART站旁的可負擔房屋發展計劃獲市議會貸款35萬（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣El Cerrito市灣區捷運(BART)車站旁邊的可負擔房屋發展計劃,獲市議會貸款35萬,與此同時,當局正申請額外5千萬的政府撥款,讓這個分為多個階段的發展項目可以繼續推進。

灣區捷運擁有El Cerrito Plaza車站旁邊約8.3英畝土地,預計這裡在5年內會興建六棟住宅,一共提供743個單位,其中約一半為可負擔房屋。

落成後會有相關的基礎建設,包括開放空間和商店,當局表示,若資金足夠,會在這裡興建一個2萬尺的公共圖書館。

市府已於2024年獲得3,900萬的州政府補助,市議會近日批准貸款35萬,加上之前得到的資金,令整個計劃累計補助金達約9500萬元。

與此同時,當局正申請額外5千萬的政府資助,令計劃可以盡快進入第三階段。

整個發展項目將分為6個階段,第一階段將於今年動工,首先會興建一棟提供70個單位的可負擔房屋大樓。

