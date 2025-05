【KTSF】

關稅戰有可能推高通脹,令貨品的價格上漲,但加州有一種食品的價錢,相對會比較便宜。

那就是杏仁,杏仁是加州最值錢的農產品,來自加州的杏仁,約佔全球供應的八成,其中佔很大部份出口去中國。

美國向中國徵收145%入口關稅後,中國也向美國貨品徵收125%關稅,以示報復,如果中國減少買美國的杏仁,中谷地區的農民將要增加本銷,這讓超市出售的杏仁價格將會略為降低。

