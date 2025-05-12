【灣區新聞】報告指灣區物業管理費大幅上升 保險、維修與法規成本是主因

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灣區物業管理費用（HOA）大幅上升，保險、維修與法規成本是主因。

根據Redfin數據，從2019到2024年，灣區的HOA管理費費用中位數上漲了30%，超過同期22%的通脹率。

以舊金山Mission區為例，有業主2017年購入一間公寓，當時管理費是每月600元，如今上升至960元，一些地區的費用還會特別高，例如東灣Walnut Creek的Rossmoor長者社區，HOA費用介於每月1200至2000元之間，服務包括涵蓋網路、有線電視、每日三餐及家政服務等。

舊金山一些新建豪宅，如位於Salesforce總部附近的The Harrison，都因為提供保安、健身室、泳池等設施，而收取較高費用。

此外，保險費上漲，也是HOA暴漲的其中一大原因，2017與2018年加州各地發生的山火，令多家保險公司停止在加州承保新保險，並推動大幅加價，例如State Farm要求平均加價22%，Allstate上年也加價了34%。

另外，加州的SB 326法案要求，有三戶以上的公寓大樓，在2026年前完成陽台檢查，每九年重檢一次，這也可能進一步推高維修成本。

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