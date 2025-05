【灣區新聞】報告指灣區物業管理費大幅上升 保險、維修與法規成本是主因

【KTSF】

灣區物業管理費用(HOA)大幅上升,保險、維修與法規成本是主因。

根據Redfin數據,從2019到2024年,灣區的HOA管理費費用中位數上漲了30%,超過同期22%的通脹率。

以舊金山Mission區為例,有業主2017年購入一間公寓,當時管理費是每月600元,如今上升至960元,一些地區的費用還會特別高,例如東灣Walnut Creek的Rossmoor長者社區,HOA費用介於每月1200至2000元之間,服務包括涵蓋網路、有線電視、每日三餐及家政服務等。

舊金山一些新建豪宅,如位於Salesforce總部附近的The Harrison,都因為提供保安、健身室、泳池等設施,而收取較高費用。

此外,保險費上漲,也是HOA暴漲的其中一大原因,2017與2018年加州各地發生的山火,令多家保險公司停止在加州承保新保險,並推動大幅加價,例如State Farm要求平均加價22%,Allstate上年也加價了34%。

另外,加州的SB 326法案要求,有三戶以上的公寓大樓,在2026年前完成陽台檢查,每九年重檢一次,這也可能進一步推高維修成本。

