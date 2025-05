【全國新聞】特朗普政府要求最高法院終止幾十萬移民的人道庇護身份

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府週四向美國最高法院提出緊急上訴,要求允許終止當年拜登政府對來自四個國家,幾十萬名人道移民人士所提供的人道庇護身份。

特朗普政府週四向美國最高法院提出緊急上訴,是針對超過50萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉,目前持有拜登政府於2022年起透過「人道假釋」(humanitarian parole)計劃簽發的兩年合法居留與工作許可的人道移民人士。

波士頓聯邦法官Indira Talwani在4月中曾裁定,現屆政府提早終止這批人士人道庇護身份的理由,是對法律的錯誤理解,如果取消,將迫使受益人,即該批人士「逃離美國」,或冒著「失去一切」的風險留下。

特朗普政府認為,這項暫緩驅逐的裁決,干預了國土安全部的職權,此案是特朗普政府近期一連串涉及移民政策的緊急上訴之一,也顯示出兩屆政府在人道移民政策上的重大分歧。

拜登政府被認為是歷來最頻繁使用人道假釋的政府,目的是為逃離動盪地區的民眾,提供合法入境與短期居留的選項。

而目前聯邦最高法院尚未決定是否受理此案。

