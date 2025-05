【灣區新聞】舊金山房屋局開放租金援助計劃和公屋輪候名單（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)房屋局開放租金援助計劃和公屋的輪候名單,讓公眾申請。

舊金山房屋局今次開放輪候名單接受申請的項目,包括租金援助計劃(RAD)、鎖定單位的第八段房屋補助、Project Based Voucher,以及兩棟公屋的輪候名單,當中包括鄰近華埠,位於Bay街455號的North Beach Place,以及Buchanan街1300號的Plaza East Apartments。

收入限制方面,家庭年收入不可超過地區收入中位數50%,除非該家庭正接受房屋局等援助,一人家庭年收入不得超過67,700元,兩人家庭77,400元,四人家庭96,700元。

局方將以隨機抽籤方式抽出總共2萬4千個名額,公屋輪候名單佔1,350個名額。

申請截止日期為5月21日下午5時,當局表示,填寫申請表需時15分鐘至半小時,附有Youtube短片教學。

安老自助處是其中一個社區夥伴,可以協助申請人填寫網上申請表格。

申請的網址和申請詳情,請瀏覽:https://sfha.org/housing-programs/waitlist

安老自助處(Self Help for the Elderly)

地址:408 22nd Avenue

時間:週一至週五早上9時至下午5時

電話:(415) 677-7600

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。