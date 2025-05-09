【灣區新聞】聖荷西通過新法 要求大型零售商更積極實施購物車防盜措施（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

為了應對聖荷西市街頭和溪邊有大量棄置的購物車，當地市議會本週通過新法例，要求大型零售商採取更積極的購物車防盜措施，但業界就擔心，這項額外成本支出，最終會轉嫁至消費者。

根據聖荷西市的新規定，擁有至少76部購物車的商家，必須在三種方案中選一項來作防盜，例如在購物車上加裝防盜裝置，或實行購物車按金機制，或簽署購物車回收合約，確保商戶每週主動收集遺失的購物車。

聖荷西市長馬漢指出，市府每年要處理超過兩千部棄置購物車，不僅造成環境髒亂，也威脅行人與交通安全，他甚至曾親自從溪流打撈出幾十架購物車。

此新措施也包括由5月至7月，在兩個試點區域實行購物車回收計劃，涵蓋聖荷西機場以南至Tully Road，以及Blossom Hill Road與Almaden Expressway一帶，市府9月將公布計劃成效，與下一步建議。

The Mercury News報導，商界多數支持這些變更，認為措施為大型零售商提供靈活選項，可平衡環境與經營需求。

不過加州雜貨商協會則擔心，未來強制購物車回收制度與相關州法案，恐怕會增加成本，因而轉嫁到消費者身上，進一步推高食品商品價格。

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