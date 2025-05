【灣區新聞】聖荷西通過新法 要求大型零售商更積極實施購物車防盜措施（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

為了應對聖荷西市街頭和溪邊有大量棄置的購物車,當地市議會本週通過新法例,要求大型零售商採取更積極的購物車防盜措施,但業界就擔心,這項額外成本支出,最終會轉嫁至消費者。

根據聖荷西市的新規定,擁有至少76部購物車的商家,必須在三種方案中選一項來作防盜,例如在購物車上加裝防盜裝置,或實行購物車按金機制,或簽署購物車回收合約,確保商戶每週主動收集遺失的購物車。

聖荷西市長馬漢指出,市府每年要處理超過兩千部棄置購物車,不僅造成環境髒亂,也威脅行人與交通安全,他甚至曾親自從溪流打撈出幾十架購物車。

此新措施也包括由5月至7月,在兩個試點區域實行購物車回收計劃,涵蓋聖荷西機場以南至Tully Road,以及Blossom Hill Road與Almaden Expressway一帶,市府9月將公布計劃成效,與下一步建議。

The Mercury News報導,商界多數支持這些變更,認為措施為大型零售商提供靈活選項,可平衡環境與經營需求。

不過加州雜貨商協會則擔心,未來強制購物車回收制度與相關州法案,恐怕會增加成本,因而轉嫁到消費者身上,進一步推高食品商品價格。

