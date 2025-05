【全國新聞】特朗普解僱國會圖書館館長Carla Hayden

【KTSF 陳爍嘉報導】

白宮正在繼續清除聯邦政府中那些被認為反對總統及其議程的人,總統特朗普在週四晚間突然解僱了國會圖書館館長Carla Hayden。

Hayden在2016年獲得國會參議院批准出任該職位,成為第一位擔任國會圖書館館長的女性,也是第一位非洲裔擔任此職位,十年任期將於明年到期,但卻在週四突然收到解僱通知。

Hayden受到一個保守派倡導組織的強烈反對,該組織指責她和其他圖書館領導人,推廣含有「激進」內容的兒童讀物,和由特朗普反對者所創作的文學作品。

國會民主黨人對於Hayden被解僱表示憤怒,要求政府解釋解僱她的原因。

眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries表示,這是特朗普總統持續禁書、粉飾美國歷史,和使美國倒退的最新舉措。

他還說,國會圖書館是人民的圖書館,這場史無前例的、對美國生活方式的攻擊,遲早都要被追究責任。

