微軟共同創辦人兼慈善家Bill Gates週四宣佈,會加快速度,在20年内將他的巨額財產回饋給社會。

69歲的Gates週四宣佈,他旗下的Gates基金會,將會在20年内加大捐款力度,致力於幫助全球提升健康水平和社會公平。

預計到2045年12月31號,Gates將捐出他的大部分財產,涉及款項超過二千億,屆時Gates基金會將會永久停運。

Gates發出聲明之際,多個國家削減資助貧窮國家的資金,特朗普政府採取行動,削減對世衛和美國國際開發總署(USAID)的援助金,歐洲國家例如法國和英國,因為要應對俄烏戰爭的威脅,亦削減援助金。

