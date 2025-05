【全國新聞】加州與其他16州告特朗普政府停止發放電動車充電站資金屬違法（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州與其他16個州,共同控告特朗普政府,指其違法地停止撥發原本用於建設更多電動車充電站的聯邦資金。

舊金山(三藩市)紀事報消息指,加州州長紐森與司法部長Rob Bonta,在週三提交聯邦法院的訴狀中指控特朗普政府非法扣起國會已經核准的資金。

這筆資金原屬於全國電動車基礎建設計劃(National Electric Vehicle Infrastructure program),原本撥出50億元用來擴充全美的乾淨能源充電設施,而其中有超過3億元是分配給加州。

司法部長Ron Bonta在聲明中指,總統持續撤銷環保與氣候變遷的保護措施,甚至非法奪走幾十億元的電動車充電基礎建設經費,只是為了利好總統的石油財團好友。

國會於2022年通過《基礎建設投資與就業法》(Infrastructure Investment and Jobs Act),撥出數十億美元支持清潔能源方案,其中包括電動車充電網的建設。

但特朗普在就任首日,即採取行動阻礙資金流程,並發出行政命令,指示各聯邦機構停止釋出所有基建法案資金,包括已經核准的部份。

聯邦公路管理局隨即指示員工凍結資金撥發,並停止審核任何新的州層面上的電動車充電站申請。

加州原計劃利用這筆聯邦資金,建設超過100萬座輕型車輛充電站,與15.7萬座中重型車輛充電站,整體計劃預計結合來自聯邦電動車基建計劃的3.84億元,及其他公共資金與私人投資。

加州在訴訟中指出,聯邦政府行為違法,並請求法院命令聯邦政府恢復發放資金。

此案由加州、華盛頓州與科羅拉多州領頭,聯合提告的還包括亞利桑那州、達拉華州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島州、威斯康辛州、佛蒙特州與首都華盛頓州。

