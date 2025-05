【有線新聞】

梵蒂岡樞機團秘密會議,選出新教宗。

當地下午6時許,西斯汀小教堂的煙囪突然冒出大量白煙,即指已選出新教宗。

在聖伯多祿廣場守候多時的信眾等歡呼聲連綿不絕,眾人都面露喜悅之色,與之前兩次秘密會議選出本篤十六世及方濟各相同,都是在第2天有結果。

133名樞機團成員,便以逾3分之2票數選出新任教宗,但暫時未知這次是下午首輪還是次輪投票選出新教宗,預計新任教宗稍後不久便會公開亮相。

