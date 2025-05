【KTSF】

全美今年通報的麻疹病例已經超過一千宗。

根據各州衛生部的數據顯示,今年以來,全美已經有超過一千人感染麻疹,是自2000年以來美國宣告終結麻疹以來,第二糟糕的情況。

絕大多數病例與以德州西部為中心的疫情有關,並蔓延至新墨西哥州、俄克拉荷馬州,甚至可能蔓延至堪薩斯州。

聯邦疾控中心(CDC)表示,幾乎所有病例都發生在未接種疫苗的人群中,今年已有三人死於麻疹,相當於前二十年的死亡人數總和。

美國在2019年也曾發生上千人感染麻疹,當時主要是在紐約市和附近郊區疫苗接種率低的社區中爆發感染。

