美國總統特朗普宣布與英國達成貿易協議,是自華府開打關稅戰以來,首次與其他國家達成協議。

特朗普在白宮宣布消息,並與英國首相施紀賢通電話,指英方會減少對美國牛肉、乙醇、燃料及化學品的非關稅貿易壁壘,最終細節將在未來數周內敲定。

施紀賢表示協議可促進兩國貿易和創造職位,且在二戰勝利80周年紀念日達成,別具意義。英國政府在聲明指出,美國對英國進口汽車的關稅會從27.5%減至10%,鋼鋁方面則完全豁免。

