【全國新聞】特朗普政府計劃將部份無證人士驅逐到利比亞

【KTSF 張麗月報導】

根據特朗普政府官員透露，當局計劃將部份無證人士驅逐到北非國家利比亞，主流媒體的最新消息指，當事人是亞裔人士。

特朗普政府官員沒有透露，運送無證人士的飛機何時離開美國，但根據航班追踪顯示，一架空軍飛機預定在週三離開德州飛往利比亞。

利比亞是惡名昭著、對待前往歐洲的非法移民最差的國家之一，人權組織發現，在利比亞移民扣押中心的人，受到惡劣的待遇，又得不到公平審訊，甚至被虐待。

現時未知被驅逐到利比亞的是甚麽國籍的無證人士，根據美國政府內部文件顯示，美國官員已經接觸多個國家，作為第三方來安置被驅逐出境的無證人士。

爭取移民權益的組織週三已經緊急提出訴訟，設法阻止無證人士被驅逐到利比亞。

一名聯邦法官認為，被驅逐的無證人士，得不到公平審訊的機會，特朗普政府此舉會違反先前一項法庭指令。

特朗普表示，拜登任內有太多的遊民湧進美國，導致罪案率飆升，因此必須要設法將罪案率降低。

至於總統是否有義務讓被驅逐的遊民也享有適當的程序，他在週日接受NBC的專訪時就說，自己不是律師，不知道是否有這個義務，他並指出，目前美國的移民系統，要處理的案件堆積如山，如果要讓每一個沒有合法長期居留身份的人士都享有適當程序，會阻礙當局遣返威脅的罪犯。

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