【全國新聞】特朗普政府計劃將部份無證人士驅逐到利比亞

【KTSF 張麗月報導】

根據特朗普政府官員透露,當局計劃將部份無證人士驅逐到北非國家利比亞,主流媒體的最新消息指,當事人是亞裔人士。

特朗普政府官員沒有透露,運送無證人士的飛機何時離開美國,但根據航班追踪顯示,一架空軍飛機預定在週三離開德州飛往利比亞。

利比亞是惡名昭著、對待前往歐洲的非法移民最差的國家之一,人權組織發現,在利比亞移民扣押中心的人,受到惡劣的待遇,又得不到公平審訊,甚至被虐待。

現時未知被驅逐到利比亞的是甚麽國籍的無證人士,根據美國政府內部文件顯示,美國官員已經接觸多個國家,作為第三方來安置被驅逐出境的無證人士。

爭取移民權益的組織週三已經緊急提出訴訟,設法阻止無證人士被驅逐到利比亞。

一名聯邦法官認為,被驅逐的無證人士,得不到公平審訊的機會,特朗普政府此舉會違反先前一項法庭指令。

特朗普表示,拜登任內有太多的遊民湧進美國,導致罪案率飆升,因此必須要設法將罪案率降低。

至於總統是否有義務讓被驅逐的遊民也享有適當的程序,他在週日接受NBC的專訪時就說,自己不是律師,不知道是否有這個義務,他並指出,目前美國的移民系統,要處理的案件堆積如山,如果要讓每一個沒有合法長期居留身份的人士都享有適當程序,會阻礙當局遣返威脅的罪犯。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。