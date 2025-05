【國際新聞】特朗普計劃宣布將「波斯灣」改名為「阿拉伯灣」

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普計劃將「波斯灣」改名為「阿拉伯灣」。

特朗普週三表示,他下星期出訪中東時就會決定,是否將「波斯灣」改名為「阿拉伯灣」。

分析指,此舉可能惹來伊朗強烈迴響,因為伊朗一直以來都聲稱跟「波斯灣」有歷史淵源。

波斯灣東面連接伊朗南部海岸,西面緊貼科威特、沙地阿拉伯、巴林、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國等阿拉伯國家,早在16世紀開始,這海灣就被稱為波斯灣,不過中東許多國家稱之為「阿拉伯灣」。

阿拉伯國家在六十年代開始,就推動將這海灣正名為「阿拉伯灣」,不過對於哪些懷念波斯王朝輝煌歷史的伊朗人來說,這海灣名稱牽涉情感問題。

伊朗外長週三表示,這個水域的名稱,並不代表某個國家的擁有權,但就反映對人類遺產的共同尊重。

他又說,基於政治動機而企圖改變這個歷史悠久的波斯灣名稱,是展示對伊朗的敵意,必須予以強烈譴責。

