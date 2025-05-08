【加州新聞】北加州El Grove發生多宗針對戴珠寶婦女的搶劫案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州首府沙加緬度附近的Elk Grove，最近發生多宗針對戴著珠寶金項鍊老年婦女的搶劫案，歹徒以分散對方注意力的方式偷樑換柱。

一聲尖叫後，這名印度老婦發現頸子上的金項鍊不見了。

Ramesh Kumar替他的母親翻譯，四個月前母親剛從印度搬來，她剛從印度搬到Elk Grove，婆婆說，下次不會再幫助任何人了。

Ariel Lee說，她婆婆的好心被人利用，當時她跟婆婆正在家門口，一輛銀色現代轎車停了下來，車裡坐著一男一女，對方說，想找個地方吃飯，問婆婆何處有吃的。

當Ariel試圖給開車的男子指路時，RING視頻顯示，這名女子走近她的婆婆，擁抱她，然後引誘她回到車上。

Ariel說，嫌犯將一條假金鍊放在她婆婆的手掌中，把婆婆頸上的項鍊瞬間拿下，婆婆說，這是她丈夫留下的、價值數千美元的傳家寶，她打算將其傳給後代。

Elk Grove警察表示，這裡過去六週內，已發生五宗類似分散注意力的搶劫案，其中兩次發生在住宅區，另外三次發生在購物中心，所有目標都是佩戴昂貴珠寶的老年婦女。

這次的事件，給剛來美國的老婦人留下創傷。

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