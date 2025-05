【加州新聞】北加州El Grove發生多宗針對戴珠寶婦女的搶劫案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州首府沙加緬度附近的Elk Grove,最近發生多宗針對戴著珠寶金項鍊老年婦女的搶劫案,歹徒以分散對方注意力的方式偷樑換柱。

一聲尖叫後,這名印度老婦發現頸子上的金項鍊不見了。

Ramesh Kumar替他的母親翻譯,四個月前母親剛從印度搬來,她剛從印度搬到Elk Grove,婆婆說,下次不會再幫助任何人了。

Ariel Lee說,她婆婆的好心被人利用,當時她跟婆婆正在家門口,一輛銀色現代轎車停了下來,車裡坐著一男一女,對方說,想找個地方吃飯,問婆婆何處有吃的。

當Ariel試圖給開車的男子指路時,RING視頻顯示,這名女子走近她的婆婆,擁抱她,然後引誘她回到車上。

Ariel說,嫌犯將一條假金鍊放在她婆婆的手掌中,把婆婆頸上的項鍊瞬間拿下,婆婆說,這是她丈夫留下的、價值數千美元的傳家寶,她打算將其傳給後代。

Elk Grove警察表示,這裡過去六週內,已發生五宗類似分散注意力的搶劫案,其中兩次發生在住宅區,另外三次發生在購物中心,所有目標都是佩戴昂貴珠寶的老年婦女。

這次的事件,給剛來美國的老婦人留下創傷。

