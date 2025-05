【灣區新聞】華裔葉培恩獲市長任命出任舊金山臨時警察局長（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

即將上任舊金山(三藩市)臨時警察局長的葉培恩(Paul Yep),在舊金山土生土長,曾經出任中央警察分局局長,他會不會爭取成為下一任警察局長?

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)說:「警隊下一任的領袖,我宣布葉培恩將會出任臨時警察局長,我有信心他是正確的人選,帶領警隊過渡,在已取得的成果更上進,繼續推展各項安全措施。」

56歲的葉培恩,目前是市府公共安全主任,協助市長協調不同部門以及警隊,改善治安。

在華埠出生的葉培恩,小時候就讀華埠聖馬利學校,畢業於Lowell高中,以及舊金山州立大學,1996年加入舊金山警隊,28年警務生涯之中,擔任過幾個分局局長,其中包括中央警察分局,之後擔任指揮官,負責人事以及危機處理。

葉培恩將於下星期一返回警隊,擔任臨時局長。

葉培恩說:「舊金山警隊的警員們,我知道你們面對的挑戰和所作出的犧牲,我會全力支持你們,我同時期望你們表現出最高的水準。」

警察委員會將會在全國尋覓下一任警察局長的人選,葉培恩表明他不尋求這職位。

葉培恩說:「我聲明在先,我不會是警察局長的人選。」

葉培恩接受本台專訪時,重申他不會擔任下一任警察局長。

葉培恩說:「我將會做好臨時局長的職位,我在警隊工作28年,我知道他們有優秀的領袖,我會支持和輔導他們,如果他們想成為局長的話。」

葉培恩表示,他擔任中央警察分局局長期間,推動社區巡邏,分派警員步行巡邏平園公共房屋,加深與華埠社區的關係,他表示,將會在全市推廣這種警民關係,並著力招聘雙語警員。

葉培恩說:「我會確保社區裡的警員能運用他們在文化方面的技能,幫助社區和市民,我很開心可以幫助華人社區。」

舊金山從前也出現過華裔警察局長,1996年劉百安(Fred Lau)成為市內第一位亞裔警察局長,2004年方宇文Heather Fong出任警察局長,是首名女性擔當這個職位。

