【灣區新聞】華裔葉培恩獲市長任命出任舊金山臨時警察局長（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

即將上任舊金山（三藩市）臨時警察局長的葉培恩（Paul Yep），在舊金山土生土長，曾經出任中央警察分局局長，他會不會爭取成為下一任警察局長？

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「警隊下一任的領袖，我宣布葉培恩將會出任臨時警察局長，我有信心他是正確的人選，帶領警隊過渡，在已取得的成果更上進，繼續推展各項安全措施。」

56歲的葉培恩，目前是市府公共安全主任，協助市長協調不同部門以及警隊，改善治安。

在華埠出生的葉培恩，小時候就讀華埠聖馬利學校，畢業於Lowell高中，以及舊金山州立大學，1996年加入舊金山警隊，28年警務生涯之中，擔任過幾個分局局長，其中包括中央警察分局，之後擔任指揮官，負責人事以及危機處理。

葉培恩將於下星期一返回警隊，擔任臨時局長。

葉培恩說：「舊金山警隊的警員們，我知道你們面對的挑戰和所作出的犧牲，我會全力支持你們，我同時期望你們表現出最高的水準。」

警察委員會將會在全國尋覓下一任警察局長的人選，葉培恩表明他不尋求這職位。

葉培恩說：「我聲明在先，我不會是警察局長的人選。」

葉培恩接受本台專訪時，重申他不會擔任下一任警察局長。

葉培恩說：「我將會做好臨時局長的職位，我在警隊工作28年，我知道他們有優秀的領袖，我會支持和輔導他們，如果他們想成為局長的話。」

葉培恩表示，他擔任中央警察分局局長期間，推動社區巡邏，分派警員步行巡邏平園公共房屋，加深與華埠社區的關係，他表示，將會在全市推廣這種警民關係，並著力招聘雙語警員。

葉培恩說：「我會確保社區裡的警員能運用他們在文化方面的技能，幫助社區和市民，我很開心可以幫助華人社區。」

舊金山從前也出現過華裔警察局長，1996年劉百安（Fred Lau）成為市內第一位亞裔警察局長，2004年方宇文Heather Fong出任警察局長，是首名女性擔當這個職位。

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