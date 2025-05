【灣區新聞】舊金山警察局長Bill Scott宣布辭職 將轉到洛杉磯大都會交通局工作（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

擔任舊金山(三藩市)警察局長8年的Bill Scott宣佈辭職,並將轉到南加州洛杉磯縣洛杉磯大都會交通局(LA Metro)屬下的交通警察部第一任部長,而舊金山警察局長的職務,就由公共安全主任葉培恩(Paul Yep)暫代。

Scott週三宣佈辭職,並透露將轉到另一個司法管轄區工作。

據報,Scott將回到南加州洛杉磯縣洛杉磯大都會交通局(LA Metro)內部交通警察部出任首長,這個部門負責公共交通網絡,去年才成立自己的警察部。

Scott說:「今天我在此高興宣布將退出舊金山警方,轉到另一司法管轄區擔任警長,我感謝警員的努力,無論是宣誓和非宣誓警員,結合警方與社區組織和其他實體的合作,我們完成了設定的目標,令警察部門變得更好,並幫助這美好城市變得更安全。」

Scott於2017年上任,由時任舊金山市長李孟賢委任,並曾在4位不同的市長領導下任職,在此之前,他曾於南加州洛杉磯警局服務了27年,並曾晉升至副局長職位。

市長羅偉週三在記者會上,感謝Scott在這八年來為舊金山作出的貢獻。

羅偉說:「過去八年來,他是任職最長的舊金山警察局長,帶領警方渡過一段變革時期,曾面臨警員嚴重短缺,他善用現今科技來防罪和拘捕罪犯,他實施了重要的改革,幫助警方重建警民信任,並有效改善公共安全,在其任期內,本市犯罪率大幅下降,本市無疑將繼續變得更安全。」

前舊金山市長布里德,以及地檢官謝安宜等均有發文,感謝Scott的貢獻,並表揚在他領導下,舊金山的犯罪率降至歷史最低點。

Scott將在職多6星期,以協助順利交接,而公共安全主任葉培恩擔任代理警察局長。

