【灣區新聞】舊金山警察局長Bill Scott宣布辭職 將轉到洛杉磯大都會交通局工作（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

擔任舊金山（三藩市）警察局長8年的Bill Scott宣佈辭職，並將轉到南加州洛杉磯縣洛杉磯大都會交通局（LA Metro）屬下的交通警察部第一任部長，而舊金山警察局長的職務，就由公共安全主任葉培恩（Paul Yep）暫代。

Scott週三宣佈辭職，並透露將轉到另一個司法管轄區工作。

據報，Scott將回到南加州洛杉磯縣洛杉磯大都會交通局（LA Metro）內部交通警察部出任首長，這個部門負責公共交通網絡，去年才成立自己的警察部。

Scott說：「今天我在此高興宣布將退出舊金山警方，轉到另一司法管轄區擔任警長，我感謝警員的努力，無論是宣誓和非宣誓警員，結合警方與社區組織和其他實體的合作，我們完成了設定的目標，令警察部門變得更好，並幫助這美好城市變得更安全。」

Scott於2017年上任，由時任舊金山市長李孟賢委任，並曾在4位不同的市長領導下任職，在此之前，他曾於南加州洛杉磯警局服務了27年，並曾晉升至副局長職位。

市長羅偉週三在記者會上，感謝Scott在這八年來為舊金山作出的貢獻。

羅偉說：「過去八年來，他是任職最長的舊金山警察局長，帶領警方渡過一段變革時期，曾面臨警員嚴重短缺，他善用現今科技來防罪和拘捕罪犯，他實施了重要的改革，幫助警方重建警民信任，並有效改善公共安全，在其任期內，本市犯罪率大幅下降，本市無疑將繼續變得更安全。」

前舊金山市長布里德，以及地檢官謝安宜等均有發文，感謝Scott的貢獻，並表揚在他領導下，舊金山的犯罪率降至歷史最低點。

Scott將在職多6星期，以協助順利交接，而公共安全主任葉培恩擔任代理警察局長。

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