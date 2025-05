【國際新聞】梵蒂岡選出新教宗 首位美國人出任教宗

【KTSF】

梵蒂岡樞機團秘密會議週四選出新教宗,新教宗是樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost),來自美國,是歷史上首位美國人出任教宗。

普雷沃斯特現年69歲,在秘魯出任樞機主教的工作,在教廷主理主教事務,他是梵蒂岡2千年來,首位出任教宗的美國人。

他出任教宗後,名號是「良十四世」(Leo XIV)。

良十四世、普雷沃斯特1955年9月在美國伊利諾伊州出生,1977年進入奧斯定會,後來又在芝加哥天主教聯合神學院取得神學文憑,他在2013年10月回到芝加哥教省。

已故的方濟各翌年11月任命他為秘魯奇克拉約教區的宗座署理,並晉升他為主教,2019年再獲任命到教廷工作,先後成為聖座聖職部成員及主教部成員,2023年初起任職主教部部長。

