【全國新聞】上訴法院下令移民局交出土耳其裔女學生 讓她返回佛蒙特州

【KTSF 張麗月報導】

聯邦上訴法院下令移民及海關執法局交出Tufts大學一名被扣押的土耳其裔學生,讓他可以返回佛蒙特州。

在紐約的聯邦第二巡迴上訴法院週三維持下級法庭的指令,要求移民及海關執法局,將Tufts大學的一名土耳其裔女學生Rumeysa Ozturk,從路易斯安那州的移民羈押中心,轉送回新英格蘭地區接受聆訊,以決定她的權利是否有遭到侵犯,和她是否應該獲得釋放。

在訴訟中,特朗普政府要求法庭押後轉送被告,但週三遭到上訴法院駁回,上訴法庭認為,Ozturk在佛蒙特州就移民當局對她的拘留令提出法律挑戰,所以應該將她送回佛蒙特州的移民拘留中心接受司法裁決。

當地的法官將決定是否准許她保釋,目前特朗普政府質疑,移民法庭是否有權讓Ozturk保釋。

而Ozturk的代表律師在週二的聆訊中提出了理據,指出當事人已經被扣押了六個星期,因此要求當局放人。

Ozturk是在4月中在麻省街上被移民局執法人員拘捕,曾經短暫扣押在佛蒙特州,然後轉送到路易斯安那州關押。

國土安全部指控她參與聲援哈馬斯的集會活動,而哈馬斯就被美國列為恐怖組織。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。