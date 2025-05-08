【全國新聞】上訴法院下令移民局交出土耳其裔女學生 讓她返回佛蒙特州

【KTSF 張麗月報導】

聯邦上訴法院下令移民及海關執法局交出Tufts大學一名被扣押的土耳其裔學生，讓他可以返回佛蒙特州。

在紐約的聯邦第二巡迴上訴法院週三維持下級法庭的指令，要求移民及海關執法局，將Tufts大學的一名土耳其裔女學生Rumeysa Ozturk，從路易斯安那州的移民羈押中心，轉送回新英格蘭地區接受聆訊，以決定她的權利是否有遭到侵犯，和她是否應該獲得釋放。

在訴訟中，特朗普政府要求法庭押後轉送被告，但週三遭到上訴法院駁回，上訴法庭認為，Ozturk在佛蒙特州就移民當局對她的拘留令提出法律挑戰，所以應該將她送回佛蒙特州的移民拘留中心接受司法裁決。

當地的法官將決定是否准許她保釋，目前特朗普政府質疑，移民法庭是否有權讓Ozturk保釋。

而Ozturk的代表律師在週二的聆訊中提出了理據，指出當事人已經被扣押了六個星期，因此要求當局放人。

Ozturk是在4月中在麻省街上被移民局執法人員拘捕，曾經短暫扣押在佛蒙特州，然後轉送到路易斯安那州關押。

國土安全部指控她參與聲援哈馬斯的集會活動，而哈馬斯就被美國列為恐怖組織。

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