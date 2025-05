【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 包維爾稱關稅政策若持續可能推高通脹和失業率

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變,主席包維爾表示,若特朗普政府的大幅關稅持續,通脹和失業率都可能會上升,現時有太多不確定性,因此必須參考當前的數據,以及審慎評估關稅戰對經濟帶來的衝擊,然後才釐定貨幣政策。

聯儲局開完兩天議息會議之後,決策組官員週三一致決定維持利率不變,即是聯邦短期基金利率保持在4.25厘至4.5厘之間,今次是連續三次議息會議都保持利率不變。

聯儲局官員在聲明中指出,經濟前景的不確定性已進一步增加,在今年頭幾個月,雖然進口額飆升影響首季的經濟數據,但整體經濟繼續以堅實的速度擴張。

官員也關注到,失業和通脹上升的風險已經增加,但目前的就業市場仍算「紮實」,最近幾個月的失業率已穩定在低水平。

雖然總統特朗普曾經多次催促主席包維爾減息,但包維爾在週三的記者會上表示,在未來幾個月,局方將會審慎評估當前的數據,特別是關稅戰對就業和通脹帶來的衝擊,以及美國跟主要貿易夥伴的談判進展,然後才決定貨幣政策的走勢,而在現階段是無需急於調整利率。

包維爾說:「至今公佈已增加的關稅遠比預期大,所有這些政策仍在變化中,不過其對經濟的影響仍然高度不確定,當經濟情況變化時,我們將繼續基於當前數據、前景和平衡風險因素,來決定適當的貨幣政策,如果已宣布或持續執行大幅增加的關稅,有可能引發通脹上升、經濟增長減慢,以及失業增加。」

包維爾又說,他特別關注關稅戰對經濟帶來的衝擊,他認為目前經濟前景的不明朗已經「極度升高」。

