【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 包維爾稱關稅政策若持續可能推高通脹和失業率

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持現行利率不變，主席包維爾表示，若特朗普政府的大幅關稅持續，通脹和失業率都可能會上升，現時有太多不確定性，因此必須參考當前的數據，以及審慎評估關稅戰對經濟帶來的衝擊，然後才釐定貨幣政策。

聯儲局開完兩天議息會議之後，決策組官員週三一致決定維持利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在4.25厘至4.5厘之間，今次是連續三次議息會議都保持利率不變。

聯儲局官員在聲明中指出，經濟前景的不確定性已進一步增加，在今年頭幾個月，雖然進口額飆升影響首季的經濟數據，但整體經濟繼續以堅實的速度擴張。

官員也關注到，失業和通脹上升的風險已經增加，但目前的就業市場仍算「紮實」，最近幾個月的失業率已穩定在低水平。

雖然總統特朗普曾經多次催促主席包維爾減息，但包維爾在週三的記者會上表示，在未來幾個月，局方將會審慎評估當前的數據，特別是關稅戰對就業和通脹帶來的衝擊，以及美國跟主要貿易夥伴的談判進展，然後才決定貨幣政策的走勢，而在現階段是無需急於調整利率。

包維爾說：「至今公佈已增加的關稅遠比預期大，所有這些政策仍在變化中，不過其對經濟的影響仍然高度不確定，當經濟情況變化時，我們將繼續基於當前數據、前景和平衡風險因素，來決定適當的貨幣政策，如果已宣布或持續執行大幅增加的關稅，有可能引發通脹上升、經濟增長減慢，以及失業增加。」

包維爾又說，他特別關注關稅戰對經濟帶來的衝擊，他認為目前經濟前景的不明朗已經「極度升高」。

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