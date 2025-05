【KTSF】

有數據顯示,受到聯邦政府部門裁員影響,首都華盛頓4月的房屋掛牌待售的數量出現激增。

根據房地產網站Redfin新發布的報告,4月首都華盛頓所在的哥倫比亞特區,有更多房屋掛牌出售,跟去年同期相比漲幅高達25%,是自有紀錄已來的最高漲幅。

目前首都華盛頓的活躍房源數量,已達到2022年以來的最高水平。

報告指出,在政府效率部推動削減人力政策,導致數千人失業的同時,華盛頓待售房屋數量出現了上漲。

Redfin發現,郊區的活躍房源數量增長最快,那裡居住著許多聯邦員工。

