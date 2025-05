【加州新聞】特朗普稱聯邦政府不再為加州高鐵計劃提供資金

【KTSF 周正鈞報導】

總統特朗普表示,聯邦政府將不再為加州的高鐵計劃提供資金。

根據南灣Mercury News消息指,特朗普週二在與加拿大總理卡尼的聯合記者會上指,加州高鐵是耗資數千億元的「愚蠢計劃」,根本不該開始建造,他表明聯邦政府不會再出錢。

加州高鐵局於2008年宣佈,鐵路將耗資330億元建造,並預計於2020年通車,但截至目前,僅有中部119英里的路段動工,整體預估成本至今暴增至高達1280億元。

聯邦交通部長Sean Duffy今年2月宣佈,將對該計劃啟動合規性與績效審查,加深外界對計劃前景的疑慮,而根據2月的監察長報告,高鐵不太可能達成2033年載客通車的目標,Merced與Bakersfield的中谷路段,也出現65億元的資金缺口。

高鐵局局長Ian Choudri曾於3月指出,缺乏穩定、長期的資金來源,是高鐵局長期以來要面對的挑戰,反覆啟動與暫停工程的做法,也浪費了時間與金錢。

而加州高鐵計劃也受制於聯邦層級的政治變化,特朗普首任內,曾取消近10億元聯邦資助,而拜登政府則於2023年簽發30億元重啟工程。

