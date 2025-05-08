【灣區新聞】修車廠老闆表示汽車零件關稅尚看不出影響 但人工上漲帶動零件價格也上漲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

特朗普的汽車零件關稅生效，修車業表示，目前還看不出影響，反倒是人工上漲，帶動零件價格也上漲。

在San Mateo經營修車廠十多年的Joyce，主要是修理歐洲車為主，她說，最近部分零件的確價格有些上漲，不同的零件來自不同國家，像是輪胎很多來自泰國、墨西哥，漲了20至30元，這個過濾網是捷克生產，漲了5至6塊錢。

老闆Joyce表示，目前關稅的增加還沒有反應出來，倒是人工漲了不少。

Joyce說，車子的零件都是跟批發商拿，因為通貨膨漲，人工貴了，所以反映在零件的價格上。

Joyce說：「就是通貨膨漲，你不覺得通貨膨漲很誇張，什麼東西都漲，其實關稅的話我覺得還好，現在說漲關稅，但是進貨來的話，我不知道進口商是不是漲上去，但是我覺得人工已經漲得很多。」

她說，修車廠不會因為擔心關稅而提前存貨，因為來修的車子不一樣，像這輛紅色的「悍馬」（Hummer），零件已經不生產了，老闆必須想辦法找到舊的零件。

特朗普對於美國汽車廠組裝的汽車中，超過50%的零件都是進口感到不滿，要求要在美國製造，不過Joyce並不看好，她說在美國光是開一間修車廠，就要花上一年時間，要設一間工廠更難。

Joyce說：「如果我們開一間修車行，你知道要等很久，等一年啊，因為這裡的規範太多，所以開車廠開工廠，甚麼都要很長時間，到時候租了店就是白付租金，租金很貴，所以一開沒多久就關掉，我覺得美國法規太多，很難開一間工廠。」

車子是必需品，面對零件價格上漲，Joyce表示，顧客也可以諒解，由於來修車的都是老顧客，所以帳單上面的人工費用已經兩年沒有漲。

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