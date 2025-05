【灣區新聞】修車廠老闆表示汽車零件關稅尚看不出影響 但人工上漲帶動零件價格也上漲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

特朗普的汽車零件關稅生效,修車業表示,目前還看不出影響,反倒是人工上漲,帶動零件價格也上漲。

在San Mateo經營修車廠十多年的Joyce,主要是修理歐洲車為主,她說,最近部分零件的確價格有些上漲,不同的零件來自不同國家,像是輪胎很多來自泰國、墨西哥,漲了20至30元,這個過濾網是捷克生產,漲了5至6塊錢。

老闆Joyce表示,目前關稅的增加還沒有反應出來,倒是人工漲了不少。

Joyce說,車子的零件都是跟批發商拿,因為通貨膨漲,人工貴了,所以反映在零件的價格上。

Joyce說:「就是通貨膨漲,你不覺得通貨膨漲很誇張,什麼東西都漲,其實關稅的話我覺得還好,現在說漲關稅,但是進貨來的話,我不知道進口商是不是漲上去,但是我覺得人工已經漲得很多。」

她說,修車廠不會因為擔心關稅而提前存貨,因為來修的車子不一樣,像這輛紅色的「悍馬」(Hummer),零件已經不生產了,老闆必須想辦法找到舊的零件。

特朗普對於美國汽車廠組裝的汽車中,超過50%的零件都是進口感到不滿,要求要在美國製造,不過Joyce並不看好,她說在美國光是開一間修車廠,就要花上一年時間,要設一間工廠更難。

Joyce說:「如果我們開一間修車行,你知道要等很久,等一年啊,因為這裡的規範太多,所以開車廠開工廠,甚麼都要很長時間,到時候租了店就是白付租金,租金很貴,所以一開沒多久就關掉,我覺得美國法規太多,很難開一間工廠。」

車子是必需品,面對零件價格上漲,Joyce表示,顧客也可以諒解,由於來修車的都是老顧客,所以帳單上面的人工費用已經兩年沒有漲。

