【亞太裔傳統月專題】帶您認識來自中國的舊金山芭蕾舞團首席舞蹈演員王維（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個從中國來到舊金山（三藩市）深造然後發展的芭蕾舞舞蹈演員王維，追夢14年，擢升成舊金山芭蕾舞團的首席舞蹈演員，他現在也開始嘗試編舞工作，進一步拓展事業，在本集的亞太裔傳統月專題報導中，帶大家認識這位藝術家。

今年33歲的王維是中國遼寧人，身為芭蕾舞蹈演員的他，今天是以編舞人的身份，帶領奧克蘭芭蕾舞蹈團，準備一場關於天使島的演出。

王維說：「因為我有一個故事的主線，舞蹈的東西很多都是通過肢體上，對於我來說，在編創的過程中，動作就跟說話一樣，它其實就是一門語言，像普通話、英語、西班牙語，它傳遞的訊息和內容，主要是讓觀眾得到共鳴，讓演員互相得到共鳴，透過這樣的方式去講一個故事。」

王維在北京舞蹈學院畢業後，來到舊金山芭蕾舞學院深造，然後以實習生的身份加入學院，天生的才華加上自己的努力，王維三年內獲得獨舞演出的機會，在2018年更成為舊金山芭蕾舞團歷來首位華裔首席舞蹈演員。

從舞蹈演員延伸到編舞，王維拿《天使島》的演出舉例，認為最大的挑戰，是想如何讓動作展示得更華麗、更複雜的基礎上，把故事講得清楚，讓觀眾能夠看明白，或者是體會到。

王維說：「我覺得我是通過和演員的磨合，就是先在工作坊裡面，我會先告訴他我們追求的是什麼，我們達到什麼樣的目的，或者達到社麼樣的一個狀態，然後通過反复不停的磨合，通過我們眼睛看著，這個感覺是對的，然後延伸到其他的部位。」

擔任演員和編舞之間有什麼不同呢？王維認為，演員像是一個傳話的人，通過對編導的理解，和自身的理解，達到一個創作出來的理想。

而編導的時候，他則會把故事交給演員，從他們身上帶有個人的味道，去展現、傳達給觀眾，王維認為，這個過程也能夠讓他學習到兩者之間的交流。

王維說：「各有各的滿足感，站在台上的一瞬間，其實是作為演員我一直想去追求，不會放棄的，就是說，站在台上的那一刻，其實你只有站在台上，你才能感受到舞台的魅力，但對於對觀眾來說，整個後面的運行，通過怎樣的一個形式去展現的，那是編舞人的部分，那個部分也會讓我覺得會感興趣，也會要這方式透過演員去發表。」

王維認為，大家對亞裔舞蹈演員長期以來的印象是，例如在轉的很多、跳得很高、技巧方面的才能，但是他希望觀眾也能夠看得到，亞裔演員在情感上的表現。

王維說：「我做演員也在注意這些事情，我通過編導方面，我想要觀眾看到更多亞洲演員或編導，在用情感更豐富的這方面，不單單只是說肢體上跳得很漂亮，更多是情感上的運用。」

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