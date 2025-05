【亞太裔傳統月專題】帶您認識來自中國的舊金山芭蕾舞團首席舞蹈演員王維（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個從中國來到舊金山(三藩市)深造然後發展的芭蕾舞舞蹈演員王維,追夢14年,擢升成舊金山芭蕾舞團的首席舞蹈演員,他現在也開始嘗試編舞工作,進一步拓展事業,在本集的亞太裔傳統月專題報導中,帶大家認識這位藝術家。

今年33歲的王維是中國遼寧人,身為芭蕾舞蹈演員的他,今天是以編舞人的身份,帶領奧克蘭芭蕾舞蹈團,準備一場關於天使島的演出。

王維說:「因為我有一個故事的主線,舞蹈的東西很多都是通過肢體上,對於我來說,在編創的過程中,動作就跟說話一樣,它其實就是一門語言,像普通話、英語、西班牙語,它傳遞的訊息和內容,主要是讓觀眾得到共鳴,讓演員互相得到共鳴,透過這樣的方式去講一個故事。」

王維在北京舞蹈學院畢業後,來到舊金山芭蕾舞學院深造,然後以實習生的身份加入學院,天生的才華加上自己的努力,王維三年內獲得獨舞演出的機會,在2018年更成為舊金山芭蕾舞團歷來首位華裔首席舞蹈演員。

從舞蹈演員延伸到編舞,王維拿《天使島》的演出舉例,認為最大的挑戰,是想如何讓動作展示得更華麗、更複雜的基礎上,把故事講得清楚,讓觀眾能夠看明白,或者是體會到。

王維說:「我覺得我是通過和演員的磨合,就是先在工作坊裡面,我會先告訴他我們追求的是什麼,我們達到什麼樣的目的,或者達到社麼樣的一個狀態,然後通過反复不停的磨合,通過我們眼睛看著,這個感覺是對的,然後延伸到其他的部位。」

擔任演員和編舞之間有什麼不同呢?王維認為,演員像是一個傳話的人,通過對編導的理解,和自身的理解,達到一個創作出來的理想。

而編導的時候,他則會把故事交給演員,從他們身上帶有個人的味道,去展現、傳達給觀眾,王維認為,這個過程也能夠讓他學習到兩者之間的交流。

王維說:「各有各的滿足感,站在台上的一瞬間,其實是作為演員我一直想去追求,不會放棄的,就是說,站在台上的那一刻,其實你只有站在台上,你才能感受到舞台的魅力,但對於對觀眾來說,整個後面的運行,通過怎樣的一個形式去展現的,那是編舞人的部分,那個部分也會讓我覺得會感興趣,也會要這方式透過演員去發表。」

王維認為,大家對亞裔舞蹈演員長期以來的印象是,例如在轉的很多、跳得很高、技巧方面的才能,但是他希望觀眾也能夠看得到,亞裔演員在情感上的表現。

王維說:「我做演員也在注意這些事情,我通過編導方面,我想要觀眾看到更多亞洲演員或編導,在用情感更豐富的這方面,不單單只是說肢體上跳得很漂亮,更多是情感上的運用。」

