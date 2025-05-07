【加州新聞】柏克萊加大和洛杉磯加大電腦科學系學生 畢業後工資誰較高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

柏克萊加大和洛杉磯加大在排名是伯仲之間，不過一項對兩所大學電腦科學（computer science）主修畢業後的工資比較，可能顛覆您的看法。

這項由舊金山紀事報做的分析報導，畢業兩年後，柏克萊加大電腦科學主修學生的年薪中位數為15萬美元，不僅高於加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）的其他專業，也比洛杉磯加大（UCLA）電腦科學畢業生的年薪13萬美元高出15%。

畢業五年後，兩所世界一流大學的電腦科學薪資差距擴大到近19%，197,000美元對166,000美元。

十年之後，差距仍然保持在18%左右，219,000美元對186,000美元，差距33,000美元。

值得一提的是，競爭越來越激烈的護理系，根據舊金山紀事報的分析，加大和州大畢業10年後，聖荷西州立大學年薪中位數16萬8千元，舊金山州立大學16萬3千元，及東灣州立大學畢業的薪資，高過其他護理系畢業的學生。

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