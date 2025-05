【加州新聞】柏克萊加大和洛杉磯加大電腦科學系學生 畢業後工資誰較高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

柏克萊加大和洛杉磯加大在排名是伯仲之間,不過一項對兩所大學電腦科學(computer science)主修畢業後的工資比較,可能顛覆您的看法。

這項由舊金山紀事報做的分析報導,畢業兩年後,柏克萊加大電腦科學主修學生的年薪中位數為15萬美元,不僅高於加州大學(UC)和加州州立大學(CSU)的其他專業,也比洛杉磯加大(UCLA)電腦科學畢業生的年薪13萬美元高出15%。

畢業五年後,兩所世界一流大學的電腦科學薪資差距擴大到近19%,197,000美元對166,000美元。

十年之後,差距仍然保持在18%左右,219,000美元對186,000美元,差距33,000美元。

值得一提的是,競爭越來越激烈的護理系,根據舊金山紀事報的分析,加大和州大畢業10年後,聖荷西州立大學年薪中位數16萬8千元,舊金山州立大學16萬3千元,及東灣州立大學畢業的薪資,高過其他護理系畢業的學生。

