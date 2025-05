【全國新聞】法院阻撓特朗普政府撤銷「人道假釋計劃」移民的身分

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府要求撤銷根據「人道假釋計劃」入境美國,對超過50萬名移民的驅逐保護和工作許可福利,但有關要求遭到法庭駁回。

有超過50萬名古巴、海地、尼瓜拉瓜和委內瑞拉裔人士,根據「人道假釋計劃」入境美國,他們許多住在佛羅里達州南部地區,這計劃在拜登政府任內實施。

特朗普2.0的國土安全部要求結束這個假釋計劃,但遭到一名聯邦法官下令阻止,特朗普政府於是提出上訴,現時一名聯邦上訴法院法官判特朗普政府敗訴,上訴法院法官認為,要終結移民的假釋條件,必須由法庭來決定。

在4月中,聯邦地區法官裁定,獲得假釋的移民可以留在美國,享受移民福利,這項裁決也阻止國土安全部撤銷移民的假釋身份,而特朗普政府原本計劃在4月24日結束這人道假釋計劃。

